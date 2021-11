Bordeaux Parc des Expositions de Bordeaux Bordeaux, Gironde Le Cadre Noir au Jumping International de Bordeaux Parc des Expositions de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Le Cadre Noir au Jumping International de Bordeaux Parc des Expositions de Bordeaux, 2 février 2022, Bordeaux.

du mercredi 2 février 2022 au jeudi 3 février 2022 à Parc des Expositions de Bordeaux

Pour célébrer ses retrouvailles avec le public, le Jumping International de Bordeaux offre **deux soirées d’exception** avec le Cadre Noir de Saumur les mercredi 2 et jeudi 3 février 2022. Mené par le nouvel écuyer-en-chef, le Champion olympique de concours complet **Thibaut Valette**, le Cadre Noir a concocté un programme de 90 minutes qui narre en 15 tableaux l’histoire de cette institution équestre de renom qui rayonne hors de nos frontières. Intitulé « **Au Cœur du Grand Manège** », ce spectacle met en lumière tous les arts équestres – haute-école, bien sûr, mais également travail en liberté, aux longues rênes, saut d’obstacles ou les fameux et remarquables sauts d’école. _Fascinant_ !

