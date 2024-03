Le cadre national est-il encore pertinent en histoire de l’art ? INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le cadre national est-il encore pertinent en histoire de l’art ? Les Débats de l’INHA Jeudi 28 mars, 18h30 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Tandis qu’Emmanuel Macron annonçait le 21 février 2017 « L’art français, je ne l’ai jamais vu », les débats récents autour de la loi immigration ont remis en lumière les tensions autour de notions comme celle de la « préférence nationale » ou même de la « nation » en elle-même. Comment remettre en contexte, grâce à l’histoire de l’art, la diversité des influences, des transferts artistiques? Comment les institutions, en France et à l’étranger, se saisissent ou non de ces débats? Doivent-elles le faire?

Modération par Claire Moulène (journaliste au service culture de Libération)

Intervenants : Éric de Chassey (directeur de l’INHA) et Victor Claass (Coordinateur scientifique)

Alors que la société française fait face à de nombreuses crises et que les débats agitent l’espace public, comment l’histoire de l’art peut nous permettre de remettre en perspective les enjeux contemporains ? Tous les derniers jeudis du mois l’INHA invite des historiennes et historiens de l’art à débattre en se donnant la liberté de la sélection des sujets au fil de l’eau pour coller à l’actualité la plus récente. Les questionnements autour de la montée en puissance de l’intelligence artificielle, de la crise écologique, des enjeux des restitutions, des liens entre institutions culturelles et collectifs indépendants ou encore l’utilisation de notions comme celle de la « préférence nationale » seront tout autant de prismes pour aborder la manière dont l’histoire de l’art en tant que discipline peut répondre aux défis de la société actuelle.

En partenariat avec le journal Libération.

