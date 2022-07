Le cadre d’or 35ème édition Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Le cadre d'or 35ème édition

Périgueux, 20 août 2022

8 Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne

2022-08-20 09:00:00 – 2022-08-20

Dordogne EUR Organisé par la Société des Beaux-Arts dans le cadre des animations proposées par la Ville de Périgueux.

La Société des Beaux-Arts du Périgord et la Ville de Périgueux invitent tous les artistes de la région, néophytes ou confirmés, à exercer leur talent lors du « Cadre d’Or », sous les yeux du public, au cœur de la ville. Ce concours de peinture dans les vieilles rues de Périgueux est ouvert à tous gratuitement,

adultes amateurs ou professionnels, jeunes et enfants.

Une œuvre doit être réalisée sur place dans la journée sur le thème de Périgueux Rendez vous place du Thouin près de la cathédrale à partir de 8h et demi Remise des prix à 18h Premier Prix 450 €

Deuxième prix 300 €

Troisième prix 150 €

+ livres d’art et fournitures Bx-Arts

Prix spécial jeunes (-18 ans)

