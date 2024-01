OLIVIER TRONQUET ET THE JOE COCKER BAND LE CADRAN / LE TANGRAM – EVREUX Evreux, 9 mars 2024, Evreux.

Dans la lignée des grands spectacles, cet Hommage au grand Monsieur qu’était Joe Cocker, est un show époustouflant de qualité musicale et visuelle.La voix d’Olivier Tronquet est à l’image de l’artiste : incroyable et poignante de vérité, même chant éraillé, même timbre rauque, même coffre d’une puissance éclatante.Les musiciens et choristes, tous issus des grandes tournées musicales internationales et fans de ce grand artiste ont à coeur de s’approprier son univers musical et de restituer un Hommage à la hauteur de M. Joe Cocker.Les plus beaux morceaux de l’artiste par Olivier Tronquet & The J. Cocker Band comme : Unchain My Heart, You Can Leave Your Hat On, With a Little Help from My Friends, You are so beautiful, Night Calls, Cry Me A River, Up Where We Belong, Many Rivers To Cross, Sorry Seems To Be The Hardest Word ..

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

LE CADRAN / LE TANGRAM – EVREUX 1 bis, bd de normandie 27000 Evreux 27