Le cadeau – spectacle théâtral improvisé La Tavernaky by la just Montignac-Lascaux, samedi 20 janvier 2024.

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

18h. Avant de se délecter d’une pièce, 100 % improvisée, les spectateurs auront une dernière responsabilité cruciale : le choix du fameux cadeau. Gratuit.

On démarre par « le Cadeau » avec Colin Gigaroff et Maxime Vaché.

Un frère et sa sœur ? Un manager et son artiste ? Un Chatelain et son fantôme ? Dans ce long format improvisé, c’est le public qui choisit la relation qui unit les deux protagonistes. Avant de se délecter d’une pièce, 100 % improvisée, les spectateurs auront une dernière responsabilité cruciale : le choix du fameux cadeau…

Pensez à réserver.

La Tavernaky by la just 8 place de la libération

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



