Le cadeau dans le cadre du Printemps des Poètes Altkirch, samedi 23 mars 2024.

Le cadeau dans le cadre du Printemps des Poètes Altkirch Haut-Rhin

Fantaisie théâtrale autour d’un tableau de Jean-Jacques Henner.

En point d’orgue au Printemps des Poètes 2024, le Musée vous invite à la (re)découverte d’un tableau de Jean-Jacques Henner, « le pote de la nature et des bois, de la rêverie et de la beauté » comme le qualifiait le romancier, dramaturge et historien Jules Clarétie en 1878.

Lu et mis en scène devant le tableau entouré d’autres oeuvres selon un accrochage spécialement conçu pour cette occasion, un texte en forme de dialogue écrit par Jean-Michel Koch vous propose une approche inédite et très personnelle de l’Enfant à l’orange, oeuvre énigmatique un peu déroutante de la collection du musée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23

1 rue de l’Hôtel de Ville

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est musee@mairie-altkirch.fr

L’événement Le cadeau dans le cadre du Printemps des Poètes Altkirch a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme du Sundgau