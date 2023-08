Visite historique contée de la cave du Cachot Le cachot de Senlis Senlis, 15 septembre 2023, Senlis.

Une visite inoubliable, celle du « Mystère de la Tête Verte » qui vous révélera les tresors archéologiques trouvés dans cette cave romane du XIIe siècle. Cette visite, au fil des années, s’est classée dans les meilleurs sites touristiques départementaux et a obtenu 5 certificats d’excellence touristiques. Une visite pour ceux qui aiment les aventures archéologiques à la Indiana Jones.

Le cachot de Senlis 24 rue Léon Fautrat – 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 06 08 25 72 73 http://www.tv60.fr https://www.facebook.com/cachot.desenlis.5 [{« type »: « phone », « value »: « 0608257273 »}] Architecture romane du XIIe siècle.

Magnifique cave romane du XIIe ayant révélé deux découvertes archéologiques lors des travaux en 2009.

1ere découverte: un puits qui fut évidé, de plus de 3 mètres de profondeur et duquel ont été sorties de poteries encore intactes du XIIIe siècle et des ossements.

2eme découverte: Une excavation, appelée le Cachot, trouvée derrière un mur ayant révélé des poteries du XVIIeme siècle. Pas de gare, pas de métro mais service de bus et accès en voiture par l’autoroute A1 en provenance de Paris de la porte de la chapelle

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Laurent THOMAS