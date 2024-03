Le cabinet de curiosités de Sherlock Holmes Médiathèque Espace Kenere Pontivy, vendredi 12 avril 2024.

Le cabinet de curiosités de Sherlock Holmes Médiathèque Espace Kenere Pontivy Morbihan

Revivez les aventures du plus grand des détectives à travers des objets insolites et les indices les plus extraordinaires de ses enquêtes.

Entrée libre .

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-27

Médiathèque Espace Kenere 34 Rue du Général de Gaulle

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne mediatheque.kenere@ville-pontivy.bzh

L’événement Le cabinet de curiosités de Sherlock Holmes Pontivy a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté