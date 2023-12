Réveillon de la Saint-Sylvestre Le Cabaret Verteuil-d’Agenais, 31 décembre 2023, Verteuil-d'Agenais.

Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Au menu : cocktail et mise en bouche, verrine de petits légumes et mousse au chèvre, St Jacques et crevettes flambées au rhum, fondue de poireaux, trou verteuillais, rôti de dinde avec farce au foie gras, fromages, gâteau tuttifruti, café, vin Gailalc blanc.

Soupe à l’oignon vers 4h..

Au menu : cocktail et mise en bouche, verrine de petits légumes et mousse au chèvre, St Jacques et crevettes flambées au rhum, fondue de poireaux, trou verteuillais, rôti de dinde avec farce au foie gras, fromages, gâteau tuttifruti, café, vin Gailalc blanc.

Soupe à l’oignon vers 4h.

Au menu : cocktail et mise en bouche, verrine de petits légumes et mousse au chèvre, St Jacques et crevettes flambées au rhum, fondue de poireaux, trou verteuillais, rôti de dinde avec farce au foie gras, fromages, gâteau tuttifruti, café, vin Gailalc blanc.

Soupe à l’oignon vers 4h.

EUR.

Le Cabaret

Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Lot-et-Tolzac