LE CABARET SOLAIRE – RELEASE PARTY SOUL FAMILY La Bellevilloise, 20 juin 2021-20 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 20 juin 2021

de 17h30 à 22h

payant

Jaj & The Family Hope présente Le Cabaret Solaire à la Bellevilloise dimanche 20 juin 2021.

L’heure est venue d’accueillir le Cabaret Solaire !

Avec l’avènement du printemps, les nuages s’effacent, les journées s’allongent et le soleil brille. Le ciel, enfin redevenu bleu, ouvre les portes du Cabaret Solaire. La soirée sera placée sous le signe de l’Owia Kokroko, symbole du soleil parmi les Adinkra.

Programme

17h30: Ouverture des portes

18h00 : Début du spectacle

18h15: La Soul Folk de Kim Darlan

19h00 : Les Contes Créoles d’Igo Drané

20h00 : Le Show Drag de Miss Andréé

20h45 : La Pop Soul Caribéenne de Jaj & The Family Hope

21h45 : Surprise

22h : Fin des festivités

Jaj & The Family Hope

Des émotions pour apprivoiser la vie : « On ne connaît que les choses que l’on apprivoise ». Jaj & The Family Hope, c’est un conte festif, un voyage convivial, carnavalesque et lumineux. Le navire musical embarque l’auditeur et fait escale dans 4 contrées, sous l’oeil bienveillant de la Lune, du Soleil et de leurs compagnons. Dans la tradition des conteurs antillais, Jaj invite l’auditeur à (se) découvrir, en visitant 4 pays : Fall (Le Doute), Limbé-a (La Tristesse), La Source (L’Amour), et Home (La Joie). Les rythmes festifs, les mélodies légères et les textes poétiques dessinent des paysages propices à la danse, à l’abandon, au partage, au changement. Dans ces paysages, les émotions se côtoient, les corps se révèlent et les esprits se transforment: la joie inconnue est alors retrouvée.

Miss Andrée

Originaire de Trinidad, Miss Andrée est une drag queen parisienne connue pour ses divers talents de la bouche. Avec ses performances drôles, engagées et parfois sensuelles, on est sûr.e de passer un bon moment.

Igo Drané

Igo Drané, est un conteur, musicien et comédien martiniquais. Il mime, chante, et joue avec le public. Son expression témoigne d’une vocation : rassembler le public autour d’un flot de mots, de sons d’où jailli le créole et les traditions antillaises.Igo Drane appartient aux précieux Passeurs de Paroles de la Caraïbe. Il a fait partie dans les années 1970, de la Ligue d’Union Antillaise avec DJOK, le premier journal en créole dans l’Hexagone dans lequel il publie quelques uns de ses poèmes. Il a fait partie des initiateurs de la Journée du créole, avec Daniel Boukman, dans les années 80. Impliqué dans le projet Jenn Kon Vyé, il souhaite que la culture martiniquaise soit transmise et continue d’exister.

Kim Darlan

Née aux Etats-Unis, Kim Darlan a, depuis, visité le monde. Inspirée par les grandes voix de la pop et de la soul, Kim propose des compositions ou l’émotion se mêle à la douceur. Vous l’avez peut-être déjà croisé dans la chorale « Gospel pour 100 voix », en tournée européenne. Venez maintenant la découvrir seule sur scène, et vous laisser envouter par son énergie aussi magnétique que chaleureuse.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)



Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/537477020588220

