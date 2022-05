Le cabaret s’installe au Bourg Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: 64150

Mourenx

Le cabaret s’installe au Bourg Mourenx, 16 juillet 2022, Mourenx. Le cabaret s’installe au Bourg Salle des Ponts-Jumeaux Chemin du Stade Mourenx

2022-07-16 – 2022-07-16 Salle des Ponts-Jumeaux Chemin du Stade

Mourenx 64150 Cirk Biz’art, un cabaret de cirque nouveau mais à l’ancienne ! Claquettes, moustaches, break dance, ski de descente…

19h30 Destination les Balkans avec le groupe “Choleski”. Cirk Biz’art, un cabaret de cirque nouveau mais à l’ancienne ! Claquettes, moustaches, break dance, ski de descente…

19h30 Destination les Balkans avec le groupe “Choleski”. Cirk Biz’art, un cabaret de cirque nouveau mais à l’ancienne ! Claquettes, moustaches, break dance, ski de descente…

19h30 Destination les Balkans avec le groupe “Choleski”. Pixabay

Salle des Ponts-Jumeaux Chemin du Stade Mourenx

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 64150, Mourenx Autres Lieu Mourenx Adresse Salle des Ponts-Jumeaux Chemin du Stade Ville Mourenx lieuville Salle des Ponts-Jumeaux Chemin du Stade Mourenx Departement 64150

Mourenx Mourenx 64150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Le cabaret s’installe au Bourg Mourenx 2022-07-16 was last modified: by Le cabaret s’installe au Bourg Mourenx Mourenx 16 juillet 2022 64150 Mourenx

Mourenx 64150