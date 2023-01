LE CABARET RENVERSÉ Ceyras, 27 janvier 2023, Ceyras Ceyras.

LE CABARET RENVERSÉ

1 Passage des Chênes Ceyras Hérault

2023-01-27 – 2023-01-27

Ceyras

Hérault

Ceyras

Étape de travail: À la manière d’un cabaret, la Faux Populaire vous invite sous son chapiteau, pour fêter la fin de leur résidence de création, avec la complicité d’habitants et d’associations du territoire. En grands orchestrateurs, Julien Candy et Juliette Christmann présenteront des avant-

goûts de leur prochain spectacle Le Cabaret Renversé (titre provisoire), dans lequel ils s’amuseront à éclairer la dualité permanente du désormais fameux « vivre ensemble », mais en couple. En questionnant les notions de modèle, d’héritage, de contexte social, et en tentant de renverser ou d’entrechoquer les codes, de manière joyeuse, ludique et sensible.

En grands orchestrateurs, Julien Candy et Juliette Christmann présenteront des avant-

goûts de leur prochain spectacle, dans lequel ils s’amuseront à éclairer la dualité permanente

du désormais fameux « vivre ensemble », mais en couple. En questionnant les notions de modèle, d’héritage, de contexte social, et en tentant d’entrechoquer les code de manière joyeuse, ludique et sensible.

Ceyras

dernière mise à jour : 2023-01-03 par