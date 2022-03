Le Cabaret Musical Salle Centrale de la Madeleine, 16 mars 2022, Genève.

Le Cabaret Médical est une épopée humoristique et musicale autour de la médecine. On y croise pêle-mêle Soignants, imPatients, Microbes, Molécules, Virus, Bureaucrates et Ethiciens qui confieront aux spectateurs tous leurs secrets et rêves les plus fous… Un spectacle sous forme de chansons, sketches et chorégraphies, riche d’humour et d’émotion, qui s’adresse à tous ceux qui ont traversé cette période unique et déstabilisante, c’est à dire nous tous! Après l’énorme succès du Cabaret Protestant, c’est avec enthousiasme que la même équipe artistique s’est réunie pour proposer un nouveau spectacle musical et comique. Entre sketchs, chansons, chorégraphies et détournement d’actualités de nombreux thèmes seront abordés en hommage aux travailleurs de la santé, aux chercheurs, aux malades.

Plein tarif 35.- / AVS 25.- / Etudiants, – 26 ans 15.- / Enfants, Classes, 20ans20frs 10.-

2022-03-16T19:00:00 2022-03-16T20:30:00;2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T20:30:00;2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T21:30:00;2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T20:30:00;2022-03-22T19:30:00 2022-03-22T20:30:00;2022-03-23T19:30:00 2022-03-23T20:30:00;2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T20:30:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T21:30:00