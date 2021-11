Le cabaret magique des enfants, Arslonga Magicien Louhans, 22 décembre 2021, Louhans.

Le cabaret magique des enfants, Arslonga Magicien Théâtre Grande Rue Louhans

2021-12-22 – 2021-12-22 Théâtre Grande Rue

Louhans Saône-et-Loire

« Un voyage au pays des rêves, de l’émerveillement, de la poésie et de l’amusement !!! »

La première partie est un enchaînement de numéros de magie parlée, fantaisiste et humoristique avec la participation active des enfants. Pour certains numéros, des enfants sont invités à monter sur la scène pour réaliser et réussir des tours de magie (ces tours sont réussis grâce à la manipulation du magicien). Etonnement et rires assurés !

La seconde partie visuelle, musicale et plus sensationnelle, est réservée aux plus grandes illusions dont une série très burlesque.

Mystère, surprises, complicité et humour sont les maîtres-mots de ce spectacle.

De et avec Arslonga DE DEMO.

Le Cabaret Magique des Enfants

Arslonga Magicien

Mercredi 22 décembre 2021

Au théâtre municipal à 17h

Créateur de rêves et d’illusions / A partir de 3 ans

Tarifs : 6 € et gratuit – 12 ans

Théâtre Grande Rue Louhans

