Le cabaret latin Cairon, 29 janvier 2022, Cairon.

Le cabaret latin rue de la mairie Espace des Tilleuls Cairon

2022-01-29 – 2022-01-29 rue de la mairie Espace des Tilleuls

Cairon Calvados Cairon

Ne manquez pas le samedi 29 janvier 2022 le spectacle chorégraphique emblématique de Karine Saporta, « Le Cabaret Latin ».

Un moment d’évasion et de voyage à destination de l’Amérique Latine, empruntant aux légendes, fresques et ambiances latino-américaine.

Place à la danse, à la musique, au baroque et au rêve…

Source : Karine Saporta

clc.cairon@gmail.com +33 6 43 45 66 84 https://www.ledansoir.com/

