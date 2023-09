Soirée cabaret animée par Boubé Le Cabaret Frappé Verteuil-d’Agenais, 30 septembre 2023, Verteuil-d'Agenais.

Verteuil-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Le Cabaret Frappé vous propose une soirée animée par Boubé, autour d’une soirée aux couleurs de l’Afrique.

Sur réservation..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Le Cabaret Frappé

Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Cabaret Frappé invites you to an evening of African music, hosted by Boubé.

Reservations required.

El Cabaret Frappé le invita a unirse a Boubé en una velada de música africana.

Es necesario reservar.

Das Cabaret Frappé bietet Ihnen einen von Boubé moderierten Abend rund um einen Abend in den Farben Afrikas.

Mit Reservierung.

