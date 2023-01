LE CABARET EXTRAORDINAIRE – MAÎTRESSE DE CÉRÉMONIE MARIA DOLORES Cordemais Cordemais Cordemais Catégories d’Évènement: Cordemais

Loire-Atlantique

2023-03-03 La Passerelle, 5 Rue des Sports, Cordemais

2023-03-03 – 2023-03-03

La Passerelle 5 Rue des Sports

Cordemais

Loire-Atlantique Cordemais Humour, cirque et chanson Noir salle. Le rideau bleu à paillettes distille déjà du merveilleux et se lève sur la Diva madrilène, tout droit sortie d’un film d’Almodovar : Maria Dolores. Aussi irrésistible en sirène qu’en « célébrité », la sulfureuse diva foutraque mène cette revue tambour battant. Assistée d’un Jean-Jacques, clown aux talents surprenants, elle orchestre un spectacle aussi dingue que drôle, où se succèdent des artistes évadés du cirque, de la chanson ou de l’humour. Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive et violon dingue, cette déjantée Cour des Miracles est un concentré délirant parfaitement maîtrisé. Tout public – dès 8 ans

Durée : 1h30

Tarif : de 4€ à 12€ lapasserelle@cordemais.fr +33 6 33 28 93 43 https://billetterie-lapasserelle-cordemais.mapado.com/ La Passerelle 5 Rue des Sports Cordemais

