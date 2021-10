Laval Le Théâtre Laval, Mayenne Le cabaret extraordinaire · Armelle hédin, Maria dolores… Le Théâtre Laval Catégories d’évènement: Laval

Le Théâtre, le samedi 26 mars 2022 à 20:30

À la baguette, en meneuse de revue aux accents ibériques, une diva burlesque est assistée d’un clown violoniste et gaffeur. Dans cette Cour des miracles déjantée, on trouve aussi un jongleur foldingue sur un monocycle, un acrobate facétieux, une troupe de chanteuses-comédiennes déjantées, un pianiste virtuose… Touche-à-tout de génie, les acteurs de ce cabinet de curiosités emportent le public aux confins du merveilleux et du surréalisme avec une intarissable énergie. On court d’une émotion à l’autre au fil de numéros d’anthologie qui ne trompent en rien quant au spectacle annoncé : il est littéralement “extra” ordinaire !

22€ · 17€ · 8€

Sous la bannière de l'humour décapant et du baroque virevoltant, c'est un éventail d'artistes de tous horizons que réunit ce cabaret joyeusement barré.

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:00:00

