Salle Tournebride, le vendredi 1 octobre à 20:00

**Le Cabaret express du Prato** ——————————- La scène se passe… Sur un tréteau – de base – lieu d’expérience tous horizons où les petits dament le pion des mammouths. Pour un théâtre d’urgence. Jubilatoire, décapant, festif, libre. Dévoué au PRÉSENT REVENDIQUE ET RAGEUR. Notre époque où la misère crie partout, est l’époque du cabaret. Pas le musée du cabaret mais du théâtre à VIF. Et les arts pauvres ont leur or : la poésie ! Le menu : textes, chansons, pantomimes. L’équipe de base, le liant : les Hors-piste… Ceux qui n’ont pas encore accès à la piste, qui tournent autour, qui désordonnent… Les fameux stagiaires, fameux par leur décalage et leurs pitreries hors-tout : Jacques Motte et son attirail de représentants de farces et attrapes, poète à l’occasion, William Schotte, le violoncelliste inspiré, tendre et cocasse et Gilles Defacque, le Loyal, en quête d’ordre et de spectacle. Parfois une guest star : Sandrine Ricard. La musique, l’art du cirque et la poésie les apaiseront-ils ? **Avec** Jacques Motte, William Schotte, Gilles Defacque, Sandrine Ricard **Durée** : 70 minutes environ **Tout public**

Entrée libre ; conditions de réservation à venir

Cabaret-express-tous-terrains à déguster sur le pouce !

Salle Tournebride Allée du tournebride 59237 Verlinghem Verlinghem Nord



2021-10-01T20:00:00 2021-10-01T21:10:00