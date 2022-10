LE CABARET D’UNE VIE Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Maine-et-Loire Chalonnes-sur-Loire 14 EUR Installez vous confortablement… Posez-vous, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles ! Voici ce qui va se passer… Un jour en 1920, un petit bar, presque sans importance, un patron rendu monotone par une activité maigre, et routinière… quelques clients, fidèles, une ambiance terne, sans âme… Et, de la rue, une voix s’élève, douce, mélodieuse, et de caractère ! La voix devient une voie à suivre ? Un rêve un peu fou ? Une ambition farfelue ? La Troupe des Salty Sweet présente son tout premier spectacle musical autour de ce vaste thème qu’est le

Cabaret. Après un spectacle Disney présenté les dernières années, quelques concerts de Noël, des animations privées et Fêtes de la Musique, la troupe se met en scène ! Forts de plus de 7 ans de pratique, les personnes que vous verrez sur scène sont des amateurs, voulant partager avec vous leur passion autour d’un bon spectacle ! Durée : 2 heures – Pensez à réserver Venez assiter au spectacle musical de la Troupe des Salty Sweet ! Le Cabaret d’une vie : Il en rêvait… Il l’a fait ! +33 6 42 54 82 32 Rue Félix Faure Espace ciné Chalonnes-sur-Loire

