Paris Théâtre douze île de France, Paris LE CABARET DU PETIT COLOSSAL Théâtre douze Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LE CABARET DU PETIT COLOSSAL Théâtre douze, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 20h30 à 21h45

payant

Des soirées riches en créativité, dialogue et partage Les cabarets du Petit Colossal, imaginés et créés par des jeunes de 13 à 22 ans, réunissent créations théâtrales, chansons et échanges avec le public et des partenaires invités… Spectacles -> Théâtre Théâtre douze 6 avenue Maurice Ravel Paris 75012

1 : Porte de Vincennes (664m) 1 : Saint Mandé (741m) 29 et 56 T3a Montempoivre

Contact :La Ligue de l’enseignement 0144756032 theatredouze@laligue.org http://www.theatredouze.fr/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis 0144756032 theatredouze@laligue.org Spectacles -> Théâtre Étudiants;Ados;En famille

Date complète :

2021-10-09T20:30:00+02:00_2021-10-09T21:45:00+02:00

Françoise Larouge

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre douze Adresse 6 avenue Maurice Ravel Ville Paris lieuville Théâtre douze Paris