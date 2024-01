Le cabaret du fruit défendu CSC Briare 45250 Briare, samedi 17 février 2024.

Le cabaret du fruit défendu Une relecture très burlesque de la genèse mêlant effeuillage, chant et comédie! Samedi 17 février, 20h30 CSC Briare 45250 25 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:00:00+01:00

Baz’Art est fier de vous présenter pour la Saint Valentin une soirée d’effeuillage burlesque chic et chaude pour monter au septième ciel tout en déshabillant les tabous sur le corps le genre & la sensualité!

« Le Cabaret du Fruit Défendu », un spectacle mythologique au bon goût d’interdit.

La petite histoire Adam et Eve vivaient tranquilles et nus dans le Jardin d’Eden quand, punissant leur gourmandise, on refeuilla littéralement le pauvre Adam et couvrit pudiquement les tétons d’Eve… Nous héritâmes en prime de la pudeur, de la honte, du péché et de toute une collection de complexes et de stéréotypes indigestes.

Notre Fruit Défendu a l’effet inverse: à chaque bouchée, à chaque numéro, nous perdons des vêtements, et nous gagnons une dose de plaisir et de liberté.

CSC Briare 45250 Sq. Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « notmetender@gmail.com »}]

burlesque cabaret

burlesque klub