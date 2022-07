Le Cabaret du Faune | Romie Estèves & Nicolas Krüger, 23 mai 2023, .

Le Cabaret du Faune | Romie Estèves & Nicolas Krüger



2023-05-23

Le Cabaret du Faune, de Romie Estèves et Nicolas Krüger, offre la rencontre inattendue de l’univers de Debussy et de la forme du cabaret: un spectacle musical, chanté, théâtral et dansant porté par un désir de fluidité et de métamorphoses.

Le Cabaret du Faune, de la mezzo-soprano Romie Estèves et du pianiste Nicolas Krüger, nous porte aux temps où le jeune Debussy, accompagné d’Erik Satie, fréquentait le cabaret Le Chat noir à Montmartre. Des instants hallucinatoires, de pure beauté et d’humour fantasque, saisis au vif dans la forme transitoire du cabaret, des instants dont allait aussi découler l’inspiration du fondateur de la musique moderne. Au sein d’un espace insolite et poétique, Le Cabaret du Faune invite à une déambulation inspirée, dans la musique de Debussy: tout cela selon la volonté du maître qui voulait « chanter [s]on paysage intérieur avec la candeur naïve de l’enfant ».

