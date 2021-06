LE CABARET DES PARAPLUIES NOIRS Celles, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Celles.

LE CABARET DES PARAPLUIES NOIRS 2021-07-04 18:15:00 – 2021-08-29 20:15:00

Celles Hérault Celles

L’histoire d’un ramoneur, qui, un soir d’hiver, voit le reflet de ses yeux vides. La peur le prend… Il court dans la brume, emporté par un sombre parapluie… vers les ombres de la nuit. Manipulé par d’étranges créatures dotées de talents artistiques, un cabaret se forme. Des marionnettes, vêtues de leurs plus belles parures, dansent et chantent, valsent avec les peurs du ramoneur jusqu’à l’aurore. La musique nous guide et nous abandonne dans un trouble émotionnel. Violoncelle et voix sont les cordes tendues de ce rituel crépusculaire.

2 représentations une à 18h15 et une autre à 19h30. La jauge étant limitée, réservation par texto.

L’histoire d’un ramoneur, qui, un soir d’hiver, voit le reflet de ses yeux vides. La peur le prend… Il court dans la brume, emporté par un sombre parapluie… vers les ombres de la nuit. Manipulé par d’étranges créatures dotées de talents artistiques, un cabaret se forme.

+33 6 10 70 47 58

L’histoire d’un ramoneur, qui, un soir d’hiver, voit le reflet de ses yeux vides. La peur le prend… Il court dans la brume, emporté par un sombre parapluie… vers les ombres de la nuit. Manipulé par d’étranges créatures dotées de talents artistiques, un cabaret se forme. Des marionnettes, vêtues de leurs plus belles parures, dansent et chantent, valsent avec les peurs du ramoneur jusqu’à l’aurore. La musique nous guide et nous abandonne dans un trouble émotionnel. Violoncelle et voix sont les cordes tendues de ce rituel crépusculaire.

2 représentations une à 18h15 et une autre à 19h30. La jauge étant limitée, réservation par texto.

Lydie Piegay

dernière mise à jour : 2021-06-27 par