Finistere Préparez-vous à une soirée « hors cadre » :

Imaginez écouter du baroque a capella pour aussitôt balancer sur radiohead ou Bruno Mars !

Même pas peur !

Le tout sera ponctué d’anecdotes originales et humoristiques autour du vocabulaire ornithologique :

Anisodactyle, Archeopteryx ou autre Caprimulgiformes

n’auront plus de secret pour vous !

Soirée présentée par Elisabeth Marc

en ornithologue déjantée

et les chanteuses et chanteurs de

Soirée présentée par Elisabeth Marc

en ornithologue déjantée

et les chanteuses et chanteurs de

« La plage au jardin » dirigés par Viviane Marc

