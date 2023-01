Le Cabaret des Moustaches Militantes Beauregard-Baret Beauregard-Baret Beauregard-Baret Catégories d’Évènement: Beauregard-Baret

Le Cabaret des Moustaches Militantes Salle de Meymans Beauregard-Baret Drôme

2023-03-11 19:00:00

Drôme Beauregard-Baret EUR 30 30 Viiiiiite ! Réservez vos places pour une incroyable soirée au profit de l’association !

Transformation de la Salle de MEYMANS en véritable CABARET !

Au programme un show complet avec plus de 20 artistes !

Et un repas très très gourmand ! lesmoustachesmilitantes2607@gmail.com Beauregard-Baret

