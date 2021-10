Paris Le Cirque Electrique île de France, Paris LE CABARET DES MONSTRES Le Cirque Electrique Paris Catégories d’évènement: île de France

LE CABARET DES MONSTRES Le Cirque Electrique, 20 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 20 au 31 octobre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h30

et dimanche de 17h à 18h30

payant

Le Cabaret des Monstres, « un petit cabaret gothique » qui joue avec jubilation des ambiances macabres du fantastique. Le Cabaret des Monstres, « un petit cabaret gothique » qui joue avec jubilation des ambiances macabres du fantastique. « La Blanche », dame fantôme en robe de mariée, au piano et au chant influe la vie à quinze monstres : Ghoul, Sorcière, Monstre Plante, Monstre de Frankenstein, Vampire, Créature des Marais… Distribution : Julie Demont, Maud Amour, Lazaro C. Costa, Antoine Redon, Mystic Gordon, Demi Mondaine Conception et musique : Demi Mondaine Mise en scène : Nicolas Bigards Sound design : Tetaar J. Sautereau Coproduction : Comagnie En Passant – Nicolas Bigards, Demi Mondaine Avec le soutien du Nouveau Gare au Théâtre et de la Spedidam LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées. Spectacles -> Autre spectacle Le Cirque Electrique Place du Maquis en Vercors Paris 75020

3bis, 11 : Porte des Lilas (238m) 11 : Mairie des Lilas (543m)

Contact : 0954544724 reservation@cirque-electrique.com https://cirque-electrique.com https://www.facebook.com/le.cirque.electrique/ Spectacles -> Autre spectacle Musique

Photo : Christophe Chaumanet – artwork : Sarah Gadrey

