Paris

Le Cabaret des Monstres • Demi Mondaine Le Cirque Electrique, 20 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 20 au 31 octobre 2021 :

dimanche de 17h à 19h

et mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 21h à 23h

Le Cirque Electrique accueille Demi Mondaine et Nicolas Bigards du 20 au 31 octobre 2021 Le Cabaret des Monstres, « un petit cabaret gothique » qui joue avec jubilation des ambiances macabres du fantastique. « La Blanche », dame fantôme en robe de mariée, au piano et au chant influe la vie à quinze monstres : Ghoul, Sorcière, Monstre Plante, Monstre de Frankenstein, Vampire, Créature des Marais… DISTRIBUTION : Julie Demont, Maud Amour, Lazaro C. Costa, Antoine Redon, Mystic Gordon, Demi Mondaine

CONCEPTION ET MUSIQUE : Demi Mondaine

MISE EN SCENE : Nicolas Bigards

SOUND DESIGN : Tetaar J. Sautereau

Concerts -> Rock Le Cirque Electrique Place du Maquis en Vercors Paris 75020

3bis, 11 : Porte des Lilas (238m) 11 : Mairie des Lilas (543m)

Contact :Le Cirque Electrique 0954544724

