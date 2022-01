LE CABARET DES MÉTAMORPHOSES La Marne La Marne Catégories d’évènement: La Marne

Loire-Atlantique

LE CABARET DES MÉTAMORPHOSES La Marne, 19 mars 2022, La Marne. LE CABARET DES MÉTAMORPHOSES La Marne

2022-03-19 – 2022-03-19

La Marne Loire-Atlantique La Marne En septembre 2021, la compagnie Spectabilis a été accueillie en résidence à l’Espace de Retz, qui a mis à disposition le théâtre pendant une semaine afin que les artistes travaillent le futur spectacle. Une répétition publique a été organisée, suivie d’un débat avec le public. Ces interventions nourrissent le spectacle qui sera présenté en mars à La Marne. En septembre 2021, la compagnie Spectabilis a été accueillie en résidence à l’Espace de Retz, qui a mis à disposition le théâtre pendant une semaine afin que les artistes travaillent le futur spectacle. Une répétition publique a été organisée, suivie d’un débat avec le public. Ces interventions nourrissent le spectacle qui sera présenté en mars à La Marne. La Marne

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: La Marne, Loire-Atlantique Autres Lieu La Marne Adresse Ville La Marne lieuville La Marne

La Marne La Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-marne/