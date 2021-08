Le cabaret des Lilas Centre socioculturel François Rabelais, 1 octobre 2021, Changé.

Le cabaret des Lilas

du vendredi 1 octobre au samedi 2 octobre à Centre socioculturel François Rabelais

On y croise tous les personnages qui jouent, chantent, dansent ou travaillent dans cet établissement, avec comme toile de fond l’Occupation. Ce spectacle nous raconte également comment les hommes se comportent, pensent, réagissent, évoluent dans des situations extrêmes telles que la privation des libertés fondamentales individuelles. Et surtout comment la musique, le chant, la poésie et l‘Art peuvent nous sauver tout en étant un acte de résistance. Sur une idée originale proposée par Pauline Pelosi, cette création partagée de théâtre musical regroupe chanteurs amateurs et musiciens professionnels. Elle est le fruit d’un partenariat entre le Centre Rabelais et l’association La boîte à musique. Avec : Marlène Gournet, Sylvie Renoust, Philippe Maillard, Marlène Fleury, Coralie Ramette, Laurie Batiot, Elsa Pain, Virginie Lauger, Caroline Le Roux, Carmen Grau, Christine Genellé, Mauricette Legond, Guy Patoureau, Annie Lepicier, Maude Rebout, Nicole Causin, Gérard Bedouin, Catherine Coutant, Nadège Lemoine, Paola Bertelli, Sébastien Rousselle, Christine Boutillier, Pascale Pelosi, Véronique Foucault, Christine Lemercier, Agnès Ellé, Martine Thomas, Sandra Grémy, Martine Thomas. Création/Direction artistique/Mise en scène : Pauline Pelosi Direction musicale : Paquito Guillo & Maxime Vétillard Piano : Paquito Guillo Guitare/Harmonica/Percussions : Maxime Vétillard

Tarif plein : 9 € / Adhérents : 7 € / Réduit : 5 € / – 12 ans : gratuit

L’histoire du « Cabaret des Lilas » se déroule pendant la période 1932-1940 et nous replonge dans cette période trouble, à travers la vie d’un cabaret parisien déjanté.

Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé Changé Sarthe



