Le Cabaret des ImpolyS Saint-Affrique, vendredi 15 mars 2024.

Le Cabaret des ImpolyS Saint-Affrique Aveyron

De retour avec une nouvelle formule, Poly Sons vous propose de découvrir le Cabaret des Impolys pour une escapade bouffonne et grinçante, tendre et provocante mais toujours gentiment subversive !

Le Cabaret des Impolys réunit sept artistes singuliers qui pratiquent chacun a leur façon l’impolitesse créative, ou même récréative. Présentés par un duo atypique et mal assorti, ils explorent l’humanité dans toute sa splendeur, mais aussi sa laideur, avec humour et audace. Car c’est dans ses contradictions que résident les choses vraies qui dérangent…

Rendez vous pour ensemble faire vivre une culture vivante et impertinente.

Conseillé à partir de 10 ans 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

La Maurelle

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

