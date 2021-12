Le Cabaret des absents Marseille 3e Arrondissement, 15 janvier 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Le Cabaret des absents Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-01-15 – 2022-02-04 Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 Compagnie L’Entreprise – François Cervantes



Nous connaissons tous des gens qui n’ont jamais passé la porte d’un théâtre, mais pour qui, pourtant, nous continuons à faire du théâtre.



Le Cabaret des absents, c’est l’histoire d’un théâtre à la fois maison et salle de spectacle. Il est ouvert tous les jours, les soirées sont des mosaïques de moments inattendus. C’est aussi le portrait d’une grande ville, des milliers de relations qui se nouent, d’un métissage jamais connu dans l’histoire de l’humanité, d’une nouvelle vie qui s’invente. Ce théâtre est ouvert à tous, aux présents comme aux absents. Ces derniers entrent sur scène, viennent nous dire pourquoi ils ne sont pas là, pourquoi ils ont envie de nous parler.



Dans cette création gigogne, le théâtre existe tel qu’on aimerait qu’il soit : comme un lieu ouvert à toutes les singularités, à tous les possibles. Comme un refuge contre les brutalités du monde.

Politis, Anaïs Héluin



Que du bonheur ! (…) Que demande le peuple devant tant d’amicales merveilles portées par les acteurs vifs et avides ?

Médiapart, Jean-Pierre Thibaudat



Des tickets suspendus pour une chaîne de solidarité

« Avec cette série de 18 représentations nous souhaitons entrer en contact avec un public le plus diversifié possible. Jouer longtemps laisse la place au bouche à oreille : quelqu’un nous parle avec passion, et il nous donne envie d’aller voir.

Pour beaucoup de gens, l’argent est un obstacle pour aller au théâtre.

D’ailleurs pour beaucoup, l’argent est aussi un obstacle pour manger, mais ce n’est pas une raison pour remettre à plus tard l’envie de découvrir des spectacles.



Nous allons confier à des personnes-relais – associations d’habitants, maisons de quartiers, structures sociales avec qui nous travaillons – le soin d’inviter des personnes qu’elles connaissent.

Pour ces invitations, nous allons proposer des « tickets suspendus ».

La place est au tarif unique de 10 €, si vous donnez 20 euros, vous achetez votre place et vous en offrez une à un inconnu. Si vous donnez 100 euros, vous invitez 9 personnes.

Et si vous donnez 1000 euros, vous invitez 99 personnes.



Pour celleux qui souhaiteraient participer à cette chaine de solidarité sans acheter de « ticket sus-pendu », nous ouvrirons également une tirelire où chacun·e pourra mettre les quelques euros qu’iel veut.

Au delà de ces échanges d’argent, il y a l’envie de prendre plus finement conscience de qui habite avec nous un quartier, une ville, un pays, de refaire tissu, de réinventer une communauté contemporaine qui habite la planète, avec des besoins matériels et des désirs poétiques. »



François Cervantes

Avec ce Cabaret au long cours, L’entreprise – compagnie résidente à la Friche, se produit pendant trois semaines d’affilée.

https://www.lafriche.org/evenements/le-cabaret-des-absents/

Compagnie L’Entreprise – François Cervantes



Nous connaissons tous des gens qui n’ont jamais passé la porte d’un théâtre, mais pour qui, pourtant, nous continuons à faire du théâtre.



Le Cabaret des absents, c’est l’histoire d’un théâtre à la fois maison et salle de spectacle. Il est ouvert tous les jours, les soirées sont des mosaïques de moments inattendus. C’est aussi le portrait d’une grande ville, des milliers de relations qui se nouent, d’un métissage jamais connu dans l’histoire de l’humanité, d’une nouvelle vie qui s’invente. Ce théâtre est ouvert à tous, aux présents comme aux absents. Ces derniers entrent sur scène, viennent nous dire pourquoi ils ne sont pas là, pourquoi ils ont envie de nous parler.



Dans cette création gigogne, le théâtre existe tel qu’on aimerait qu’il soit : comme un lieu ouvert à toutes les singularités, à tous les possibles. Comme un refuge contre les brutalités du monde.

Politis, Anaïs Héluin



Que du bonheur ! (…) Que demande le peuple devant tant d’amicales merveilles portées par les acteurs vifs et avides ?

Médiapart, Jean-Pierre Thibaudat



Des tickets suspendus pour une chaîne de solidarité

« Avec cette série de 18 représentations nous souhaitons entrer en contact avec un public le plus diversifié possible. Jouer longtemps laisse la place au bouche à oreille : quelqu’un nous parle avec passion, et il nous donne envie d’aller voir.

Pour beaucoup de gens, l’argent est un obstacle pour aller au théâtre.

D’ailleurs pour beaucoup, l’argent est aussi un obstacle pour manger, mais ce n’est pas une raison pour remettre à plus tard l’envie de découvrir des spectacles.



Nous allons confier à des personnes-relais – associations d’habitants, maisons de quartiers, structures sociales avec qui nous travaillons – le soin d’inviter des personnes qu’elles connaissent.

Pour ces invitations, nous allons proposer des « tickets suspendus ».

La place est au tarif unique de 10 €, si vous donnez 20 euros, vous achetez votre place et vous en offrez une à un inconnu. Si vous donnez 100 euros, vous invitez 9 personnes.

Et si vous donnez 1000 euros, vous invitez 99 personnes.



Pour celleux qui souhaiteraient participer à cette chaine de solidarité sans acheter de « ticket sus-pendu », nous ouvrirons également une tirelire où chacun·e pourra mettre les quelques euros qu’iel veut.

Au delà de ces échanges d’argent, il y a l’envie de prendre plus finement conscience de qui habite avec nous un quartier, une ville, un pays, de refaire tissu, de réinventer une communauté contemporaine qui habite la planète, avec des besoins matériels et des désirs poétiques. »



François Cervantes

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-14 par