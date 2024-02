Le Cabaret Décadent de retour au Cirque Électrique Le Cirque Electrique Paris, mercredi 14 février 2024.

Du mercredi 14 février 2024 au samedi 30 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 23h30

.Public adultes. A partir de 17 ans. payant

Plein : 23€ Réduit 17€

Avec repas : Plein 48€ Réduit 42€ (réservation obligatoire pour la formule dîner-spectacle)

Le cabaret décadent du Cirque Électrique, Revue Electrique n°777 – Vice, se réinstalle Porte des Lilas (20e), jusqu’au 30 mars.

Dans une ambiance de soufre et de sueur, hammam de boîte de nuit, vapeurs et fumée noire, les langues se délient, speakeasy, les corps se liquéfient, techno crade et saturée, une boule à facettes dans le ventre, reprendre son souffle, le vice est à vos portes. Pouvoir, luxure, argent, poisons d’une époque damnée. Violence, feu, métal bouillant, venin des entrailles d’une société finissante et vérolée, personnages de Marvel trop maquillés. Danse debout, cri à genou, aboiements de chiens, claquettes sur cannettes, podium central atomique, electro-vice, tacatacatacatac, politique enrayée, déclamations poétiques. Cirque vulgaire et cabaret du pauvre : le bal des perdus. Maudits, déviants, monstres et paillettes, fête brouillonne, messe vaudoo, non pas de messe, juste du vin, des jeux, je suis sensuel(le), torrida, une electric ladyland, insolente liberté électrique. See you later.

« Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon enfer pour l’orgueil, – et l’enfer de la paresse ; un concert d’enfers » (A. RIMBAUD, Une Saison en enfer)

Avec: Corrine, Jb’s Funky People, Julie Démont, La Brosse, La Grande Lili, Anaëlle Molinario, Petit Bouquet, Antoine Redon, See You, Quentin Signori, Tapman, Zéphyr

INTERDIT AUX MOINS DE 17 ANS.

Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

Contact : +33954544724 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://cirque-electrique.com/events/cabaret-decadent-revue-electrique-n777-vice/

©Cirque Electrique