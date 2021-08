Pontoise Office de Tourisme de CERGY PONTOISE Pontoise, Val-d'Oise Le Cabaret de SenCirk Office de Tourisme de CERGY PONTOISE Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Office de Tourisme de CERGY PONTOISE, le dimanche 8 août à 16:00

Première compagnie de cirque du Sénégal, SenCirk est composée d’artistes circassiens venus de différents horizons (breakdance, gymnastique acrobatique, danse traditionnelle…) qui fusionnent leurs spécialités et leur culture traditionnelle sénégalaise avec celles du nouveau cirque. Dans le cadre du **ROOFTOP’ 2021** en partenariat avec l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise

Gratuit – Tout public – Jauge limitée: réservation

La compagnie sénégalaise SENCIRK vous invite à découvrir son magnifique spectacle « SenCirk Cabaret »

2021-08-08T16:00:00 2021-08-08T17:00:00

