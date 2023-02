LE CABARET DE MONSIEUR MOUCHE THEATRE DE GRASSE, 17 mars 2023, GRASSE.

Du cirque, du clown, de la musique, des blagues potaches, des accidents… Bienvenue dans le cabaret foutraque et déglingué de Monsieur Mouche! Factotum de théâtre, Monsieur Mouche a découvert la joie d'être sous le feu des projecteurs il y a quelques années. Depuis, il ne cesse d'en parler à ses collègues de travail et de les faire rêver. Portée par cet enthousiasme, la joyeuse équipe administrative et technique a décidé de se jeter à l'eau. Après des mois de répétitions, nourris par les nombreuses créations qu'ils ont accueillies, ce soir ils sont enfin prêts à vous présenter Le Cabaret de Monsieur Mouche. Sur scène, trois personnages hauts en couleurs vont utiliser tous les trésors que contient leur théâtre pour proposer un show extraordinaire mêlant numéros visuels, musiques et chansons, effets spéciaux. L'ambition est grande et les obstacles nombreux… Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati, Stan Laurel et Oliver Hardy, Blake Edwards, Pierre Richard, Les Marx Brothers… Des noms évocateurs du burlesque, de l'humour physique et des scènes clownesques! À sa manière, Le Cabaret de Monsieur Mouche leur rend hommage. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

THEATRE DE GRASSE GRASSE 2, Avenue Maximin Isnard 6130

Factotum de théâtre, Monsieur Mouche a découvert la joie d’être sous le feu des projecteurs il y a quelques années. Depuis, il ne cesse d’en parler à ses collègues de travail et de les faire rêver. Portée par cet enthousiasme, la joyeuse équipe administrative et technique a décidé de se jeter à l’eau. Après des mois de répétitions, nourris par les nombreuses créations qu’ils ont accueillies, ce soir ils sont enfin prêts à vous présenter Le Cabaret de Monsieur Mouche. Sur scène, trois personnages hauts en couleurs vont utiliser tous les trésors que contient leur théâtre pour proposer un show extraordinaire mêlant numéros visuels, musiques et chansons, effets spéciaux. L’ambition est grande et les obstacles nombreux… Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati, Stan Laurel et Oliver Hardy, Blake Edwards, Pierre Richard, Les Marx Brothers… Des noms évocateurs du burlesque, de l’humour physique et des scènes clownesques! À sa manière, Le Cabaret de Monsieur Mouche leur rend hommage.

