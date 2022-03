LE CABARET DE MARIE-CHARLOTTE – LA CHAISE ROUGE Ombrée d’Anjou, 5 mars 2022, Ombrée d'Anjou.

LE CABARET DE MARIE-CHARLOTTE – LA CHAISE ROUGE La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou

2022-03-05 – 2022-03-05 La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

EUR Découvrez le premier cabaret de Marie-Charlotte : un spectacle déjanté et décalé aux couleurs pétillantes. Marie-Charlotte, meneuse de revue d’un soir, et son acolyte Staff enchaînent avec humour sketchs, tours de chant et parodies… pour éveiller les zygomatiques !

Interprétation : Carole Galisson et Jérôme Paillat

Mise en scène : Benoît Gérard

Création musicale : Alex Montembault

Création lumière : Denis Maillard

Repas spectacle possible sur réservation / 12h pour les spectacles à 15h et 19h pour les spectacles de 21h30.

Création – “Le Cabaret de Marie-Charlotte” proposé par la Cie Cosnet à la ferme-auberge de la Chaise Rouge.

billetterie@lachaiserouge.fr +33 2 41 92 62 82 http://www.lachaiserouge.fr/

