Le cabaret de la famille Bamboche

2022-12-11 – 2022-12-11 EUR Pierre et Alexandre tentent de faire revivre ces doux instants, tour à tour vous découvrirez des numéros plus extraordinaires les uns que les autres avec le roi de la cabriole, les incroyables jumeaux Jean Paul et Jean Marc et leurs fléchettes, la douceur des ombres de Tata Olga, la danse gracieuse de la cousine Joséphine, le doux chant d’Alexandre…



Un vrai cabaret dans un espace réduit !

Pour tout public à partir de 3 ans Monsieur Pierre et Monsieur Alexandre vous invitent à participer à leur “Cabaret Familial” imaginé par Pépé en 1947. SAISON 2022 – 2023 – Octobre à Février dernière mise à jour : 2022-11-24 par

