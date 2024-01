Le cabaret de Clara Morgane Espace Bocapole Bressuire, vendredi 9 février 2024.

Le cabaret de Clara Morgane Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Pour son tout nouveau spectacle Clara Morgane vous fait voyager au pays du scandale. Entre folles performances, danse, acrobaties, effeuillages burlesque et humour, Clara s’entoure de femmes sublimes et surprenantes ! Embarquez pour un voyage sulfureux retraçant l’histoire du genre féminin. Sur scène, 7 femmes artistes, 7 chansons pour 7 tableaux audacieux qui donnent vie aux chansons que Clara chante en live. Préparez-vous à être surpris délicieusement !

Spectacle interdit au moins de 16 ans.

Espace Bocapole Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine secretariat@bocapole.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09



L’événement Le cabaret de Clara Morgane Bressuire a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Bocage Bressuirais