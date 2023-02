Le Cabaret de Carolina LA NOUVELLE EVE, 15 mars 2023, PARIS.

Le Cabaret de Carolina LA NOUVELLE EVE. Un spectacle à la date du 2023-03-15 à 20:00 (2023-03-15 au ). Tarif : 29.4 à 29.4 euros.

ARTCOSCENE Productions (L-R-21-9479) présente ce spectacle. LE CABARET DE CAROLINACarolina : l’art de rendre les gens heureux ! Carolina, la señorita à la frange rouge, illumine de strass et de paillettes les scènes du monde entier. Figure notoire de la bonne humeur et de l’impertinence, la maîtresse de cérémonie de la revue “Folle Illusion” en 2022 revient en solo sur la scène flamboyante de la Nouvelle Ève. Dans son cabaret festif et chaleureux, Carolina interprète à sa manière un répertoire de chansons d’hier et d’aujourd’hui pour le plaisir de ses fans de plus en plus nombreux. Une nouvelle occasion de chanter et de danser au son du tube intersidéral “Amor y Tortilla”. Assister au Cabaret de Carolina, c’est la garantie d’un feu d’artifice d’émotions ! Déconseillé aux moins de 14 ans Le Cabaret de Carolina Le Cabaret de Carolina

Votre billet est ici

LA NOUVELLE EVE PARIS 25, rue Pierre Fontaine Paris

ARTCOSCENE Productions (L-R-21-9479) présente ce spectacle.

LE CABARET DE CAROLINA



Carolina : l’art de rendre les gens heureux !

Carolina, la señorita à la frange rouge, illumine de strass et de paillettes les scènes du monde entier. Figure notoire de la bonne humeur et de l’impertinence, la maîtresse de cérémonie de la revue “Folle Illusion” en 2022 revient en solo sur la scène flamboyante de la Nouvelle Ève.

Dans son cabaret festif et chaleureux, Carolina interprète à sa manière un répertoire de chansons d’hier et d’aujourd’hui pour le plaisir de ses fans de plus en plus nombreux.

Une nouvelle occasion de chanter et de danser au son du tube intersidéral “Amor y Tortilla”.

Assister au Cabaret de Carolina, c’est la garantie d’un feu d’artifice d’émotions !

Déconseillé aux moins de 14 ans

.29.4 EUR29.4.

Votre billet est ici