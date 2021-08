Poix-du-Nord Salle des fêtes de Poix du Nord Nord, Poix-du-Nord Le cabaret de Bollywood par la compagnie Manjushree Salle des fêtes de Poix du Nord Poix-du-Nord Catégories d’évènement: Nord

Poix-du-Nord

Le cabaret de Bollywood par la compagnie Manjushree Salle des fêtes de Poix du Nord, 26 novembre 2021, Poix-du-Nord. Le cabaret de Bollywood par la compagnie Manjushree

Salle des fêtes de Poix du Nord, le vendredi 26 novembre à 19:00

Sur une chorégraphie de Manjushree, laissez-vous entraîner dans un tourbillon épicé, de joie, de fête et d’Amour. En costumes traditionnels, Manjushree accompagnée de la fanfare Bollywood évolue sur scène ou en déambulation parmi le public dans un subtil mélange délirant des succès bollywoodiens.

GRATUIT / Sur réservation

Dans la plus pure tradition des mariages indiens, le spectacle « Bollywood hungama » vous entraine dans le monde théâtral, musical et dansé des grands succès cinématographiques indiens : sholay… Salle des fêtes de Poix du Nord Poix du Nord Poix-du-Nord Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Poix-du-Nord Autres Lieu Salle des fêtes de Poix du Nord Adresse Poix du Nord Ville Poix-du-Nord lieuville Salle des fêtes de Poix du Nord Poix-du-Nord