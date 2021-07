Le Cabaret cirque de la Compagnie Manie (Fontaine-Française) Fontaine-Française, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Fontaine-Française.

Le Cabaret cirque de la Compagnie Manie (Fontaine-Française) 2021-10-16 – 2021-10-16

Fontaine-Française 21610 Fontaine-Française

Par la Compagnie Manie

Proposé par la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois

Ce spectacle fait partie de la saison Arts&Scènes 2019/20 du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

De l’univers du cirque à celui de la musique swing, de la poésie à l’humour, la Compagnie Manie vous invite à entrer dans son cabaret pour un moment de partage et d’émotion.

Dans une ambiance chaleureuse, trois circassiens présentent leurs plus belles prouesses en interaction avec trois musiciens aguerris qui défient les rythmes les plus fous.

Ça balance, ça se déhanche pour un concert-spectacle qui mêle jonglage, magie et acrobaties sur les cadences de musiques traditionnelles d’un endroit qui n’existe pas…

La magie de ces représentations uniques opère grâce à l’alchimie qui fait se rencontrer la musique et le cirque dans un cabaret intense servi avec élégance.

« Parfois à la limite de la danse, la Compagnie Manie joue avec des valises ou des chapeaux, joue et s’en joue, jongle et manipule, nous entraînant dans un monde onirique empreint de loufoquerie, le tout allié à une grande maîtrise de l’espace. »

Le Journal de Saône-et-Loire

Durée : 1h

Tout public à partir de 5 ans

Distribution : Vincent Regnard, Laurent Renaudot, Karen Bourre (interprètes / jonglage-acrobatie et magie), Pierre-Olivier Fernandez (violon), Benoît Jayot (contrebasse), Christopher Frontier (guitare, accordéon)

s.martenot@mfcc.fr +33 3 80 36 21 11

Par la Compagnie Manie

Proposé par la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois

Ce spectacle fait partie de la saison Arts&Scènes 2019/20 du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

De l’univers du cirque à celui de la musique swing, de la poésie à l’humour, la Compagnie Manie vous invite à entrer dans son cabaret pour un moment de partage et d’émotion.

Dans une ambiance chaleureuse, trois circassiens présentent leurs plus belles prouesses en interaction avec trois musiciens aguerris qui défient les rythmes les plus fous.

Ça balance, ça se déhanche pour un concert-spectacle qui mêle jonglage, magie et acrobaties sur les cadences de musiques traditionnelles d’un endroit qui n’existe pas…

La magie de ces représentations uniques opère grâce à l’alchimie qui fait se rencontrer la musique et le cirque dans un cabaret intense servi avec élégance.

« Parfois à la limite de la danse, la Compagnie Manie joue avec des valises ou des chapeaux, joue et s’en joue, jongle et manipule, nous entraînant dans un monde onirique empreint de loufoquerie, le tout allié à une grande maîtrise de l’espace. »

Le Journal de Saône-et-Loire

Durée : 1h

Tout public à partir de 5 ans

Distribution : Vincent Regnard, Laurent Renaudot, Karen Bourre (interprètes / jonglage-acrobatie et magie), Pierre-Olivier Fernandez (violon), Benoît Jayot (contrebasse), Christopher Frontier (guitare, accordéon)

dernière mise à jour : 2021-05-07 par