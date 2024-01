CHIMENE BADI – CHIMENE BADI CHANTE PIAF LE CABARET Carpentras, samedi 13 avril 2024.

« J’ai un amour exceptionnel pour cette femme… Qui de mieux que Chimène Badi pouvait célébrer Édith Piaf 60 ans après sa disparition en 1963 ?Chimène a tellement de points communs avec La Môme ! Une voix puissante qui puise son émotion dans les plaies que la vie a ouvertes, une personnalité à la fois forte et hypersensible, une passion pour les beaux mots et les mélodies qui restent dans la tête et le cœur.« Piaf moi je l’ai « connue » toute jeune, très très jeune, grâce à ma mère. Je crois que j’avais 3 ou 4 ans quand j’ai eu ma première cassette d’Édith. Il se passe quelque chose, je ne sais ce que c’est.je sais juste qu’elle me provoque un truc assez fou. »20 ans de carrière et Chimène est prête à reprendre le répertoire culte de l’icône. « C’est un projet que j’avais envie de faire depuis longtemps mais j’ai toujours attendu le bon moment. J’ai l’expérience et une plus grande con? ance en moi, autant de forces qui me donnent l’envie de rendre en? n un hommage à celle qui m’a guidée et m’a beaucoup appris. Chanter Piaf, c’est relever un dé? … c’est s’immerger dans ses textes, comprendre le bonheur et l’euphorie mais aussi la souffrance et la peine. Quand je chante Édith, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me transperce, qui moi-même me fait aller ailleurs. C’est passionnel ! »Récemment, sa rencontre bouleversante avec Charles Dumont, compositeur de « Non je ne regrette rien », « Mon Dieu » …a comblé les rêves de la môme Chimène.Dans un décor théâtralisé, Chimène reprendra les titres les plus iconiques d’Édith Piaf. Un répertoire qui a donné ses lettres de noblesse à la chanson française.Sur scène « Chimène Badi chante Piaf » c’est quelques dates en 2022 dont le concert piano/ voix unique et symbolique à Grasse, ville ou Édith Piaf a passé les dernières années de sa vie et s’est éteinte, le 17 septembre dans le cadre du Festival « Grasse à Édith ». Et surtout une grande tournée en 2023 et un Olympia le 22 janvier.Sortie du premier single et clip « Non je ne regrette rien » le 16 septembre 2022 Sortie de l’album « Chimène chante Piaf » ( Warner/Parlophone) le 20 janvier 2023.… et c’est pour ça que j’ai envie de la chanter. »

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE CABARET PARKING SAINT-LABRE 84200 Carpentras 84