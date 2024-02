LE CABARET BURLESQUE SAINT-VALENTIN LA NOUVELLE SEINE Paris, mercredi 14 février 2024.

Le cabaret burlesque Saint ValentinDans la grande lignée de l’entertainment à l’américaine, les artistes du Burlesque Klub présentent un show détonnant alliant glamour et humour. Pris dans le sens américain du terme, le Burlesque est un divertissement mêlant cabaret coquin et comédie légère qui connut ses heures de gloire à la fin du XIXe siècle dans les cabarets parisiens puis aux Etats-Unis jusqu’aux années 60 avec le règne de la pin-up.DINER à 19h00 puis SPECTACLE à 21h00-Sélectionnez l’horaire de 19h00 avec le tarif DINER PUIS SPECTACLE DINER à 21h00 puis SPECTACLE à 22h30-Sélectionnez l’horaire de 21h00 avec le tarif DINER PUIS SPECTACLE SPECTACLE à 21h00 COUPE DE CHAMPAGNE-Sélectionnez l’horaire de 21h00 avec le tarif SPECTACLE COUPE SPECTACLE à 22h30 COUPE DE CHAMPAGNE-Sélectionnez l’horaire de 22h30 avec le tarif SPECTACLE COUPE MENU SAINT VALENTIN by KIMONO (Option végétarienne possible)Amuse bouche & coupe de champagneEntrée: Ceviche de daurade royale, Vini fruit rouge, grenade, salsa.Plat: Magret de canard, jus de viande corsée, céleri confit, fêta.Dessert Signature: Millefeuille à la fleur d’orangerMignardise: Chocolat cœur caramel coulant à la fleur de sel

Tarif : 44.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 22:30

Réservez votre billet ici

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75