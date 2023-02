Le Cabaret Burlesque – La Nouvelle Seine (Paris) LA NOUVELLE SEINE, 25 février 2023, PARIS.

Le Cabaret Burlesque – La Nouvelle Seine (Paris) LA NOUVELLE SEINE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 21:30. Tarif : 27.4 à 27.4 euros.

PENICHE METAMORPHOSIS – LA NOUVELLE SEINE (1- 1069880 / 2-1070462 / 3-1069881) PRESENTE : ce spectacle. LE CABARET BURLESQUECrée et dirigé par Valentina Del Pearl avec :Soa de Muse, Lolla Wesh, Kiki Beguin, La Big Bertha, Miss Glitter Painkiller, Froufrou d’Absinthe, Mam’zelle Plum’ti, Velvet Hoopnroll, Maud Amour, Charly Broutille, Sayuri Gei, Canelle Double Kick, Rosabelle Selavy, Kirby Marzelle, Sucre d’Orge, Loulou Champagne + guestsDans la grande lignée de l’Entertainment à l’américaine, les artistes du Burlesque Klub présentent un show détonnant alliant glamour et humour.Spectacle d’effeuillage oui, mais à mille lieu des idées reçues, ici le déshabillage est vu de manière comique tout en répondant à des codes précis. Les mises en scènes soignées, l’esthétique rétro à grand renfort de plumes et paillettes caractérisent ce spectacle empreint de bonne humeur et à l’énergie communicative.Le spectacle change toutes les semaines avec les artistes en rotation,des nouveaux numéros, et parfois des guests internationaux…REVUE DE PRESSE« Sur fond de Lipstick , de Bardot, de rock, de glam, de strass et de paillettes, le Cabaret burlesque colore Paris de jolie coquinerie » LUI« Des femmes Fatales, enjôleuses, en même temps que des artistes totales » TF1« Effeuillage glamour , esprit coquin, jamais vulgaire, le néo-burlesque détourne les codes classiques du strip-tease. Antidote à la morosité, l’humeur est à la comédie. Illustration parfaite avec le Cabaret Burlesque, un spectacle qui attire les regards en rendant le sourire » Vivre Côté de ParisPéniche sans accès handicapés, arrivée 30 mn avant le spectacle, Métro Saint Michel ou Maubert Mutualité, Parking Parc MaubertTarif Réduit (-26, étudiants, seniors, chômeurs)

LA NOUVELLE SEINE PARIS Face au 3, quai Montebello Paris

