Le cabaret Burlesque de Monsieur Zig – Spectacle jeune public 2 quai du Lénigo, 16 février 2022, Le croisic.

2 quai du Lénigo, le mercredi 16 février 2022 à 17:00

Le cabaret bullesque de Monsieur Zig Magic Bubble Show Jeune public – Clown & Bulles Monsieur Zig, clown attachant et généreux, tente avec passion de trouver sa voie. Présentateur ? Magicien ? Mime ? Sculpteur de ballons ? Attendez ! Il a peut être une idée… Un peu d’eau et de savon, des bulles sculptées, fumées, carrées, et même géantes ! Monsieur Zig va réaliser ses rêves et partager avec vous sa passion savonneuse pour un moment familial inédit ! Un spectacle rare et insolite se terminant par une tempête de bulles. * * * Informations et billetterie Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle. Tarifs : 10,00 € (tarif plein) / 5,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR) _Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic._

2 quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



