Le Cabaret BOITAQUEER Poinçon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le Cabaret BOITAQUEER Poinçon Paris, 12 novembre 2023, Paris. Le dimanche 12 novembre 2023

de 18h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit Soirée festive dans le cadre du festival des fiertés 2023 Performance « Suits

Skin » d’Abigail Sia Performance musical des

Namoro (en partenariat avec les Ami.e.s de Wittig) Projection du

court-métrage Love Story, d’Héloïse Farago Plateau stand-up

Tahnee, Lou Trotignon et Noam Sinseau Drag show avec Monsieur

A, Charlie d’Emilio, Seraphita + Guest Chants militants avec

Savannah and Co. DJ-SET Risa Rara d’Amor

de Brujas Poinçon 124 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Contact : https://poinconparis.com/evenement/boitaqueer/

