Le Cabaret BFF – Burlesque Freaky Follies TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Effeuillage/burlesque. Edith Purple vous propose de venir découvrir l’art de l’effeuillage burlesque… Des personnages étonnants, drôles, attachants et sensuels viennent vous démontrer que la beauté est l’apanage de tous et toutes. Ce spectacle est un mélange de théâtre et d’effeuillage où les performeurs et performeuses n’ont qu’un seul point commun : vous faire rire avec leurs maux et vous éblouir avec leur corps. Laissez-vous embarquer dans ce joyeux cabaret bordélique qui vous mettra des paillettes dans la vie et des étoiles dans les yeux ! Mise en scène par Géraldine JugéAvec Coco Mutine, Ohlala Victoria, Lydie Cherry, Edith Purple Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h15

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/