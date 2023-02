LE CABARET AU FIL DU TEMPS Salle du Trépadé, 11 février 2023, FONSORBES.

LE CABARET AU FIL DU TEMPS Salle du Trépadé. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 21:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Tout public Durée : 1h30 Parking devant la salle et emplacements pour les personnes à mobilité réduite Un justificatif pour les tarifs réduits vous sera demandé dans la salle Ce spectacle mêlant glamour, élégance, plumes et paillettes propose un beau voyage musical, depuis les années 1920 à aujourd’hui. Cette troupe composée de 4 chanteuses, 1 chanteur et 3 danseurs revisitent et subliment les grands classiques du music-hall mettant à l’honneur les reines des années folles comme Mistinguett ou encore Joséphine Baker. Mais aussi les plus beaux succès de la chanson française, du charleston et des comédies musicales comme « Burlesque » ou « Chicago », mises en scène et chorégraphiées. Un univers qui saura, à coup sûr, vous émerveiller ! Compagnie : Gambettes & cie LE CABARET AU FIL DU TEMPS

Salle du Trépadé FONSORBES place du Trépadé Haute-Garonne

