Le Cabaret Aquatique Arc-lès-Gray, 3 février 2023, Arc-lès-Gray Arc-lès-Gray.

Le Cabaret Aquatique

Maison Pour Tous Place des Promenades Arc-lès-Gray Haute-Saône Place des Promenades Maison Pour Tous

2023-02-03 – 2023-02-03

EUR « Le Cabaret Aquatique » par la Compagnie Ofam. Au fil de tableaux poétiques et musicaux, plongez dans un univers d’humour et de tendresse. À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion, le nouveau spectacle à la fois drôle et magique de Clotilde Moulin et Théo Lanatrix.

cultureetanimationspesmoises@gmail.com

