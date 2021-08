Montigny-le-Bretonneux place étienne marcel Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Le Bus pour l’emploi des services à la personne place étienne marcel Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Vous êtes intéressé par les métiers des services à la personne ? Venez à la rencontre des acteurs du secteur dans “le bus pour l’emploi” ! Vous serez accueilli sans rendez-vous, dans un espace dédié aux entretiens individuels, par des professionnels qui répondront à l’ensemble de vos questions et faciliteront votre parcours.

Participation gratuite

Proposé par Invie place étienne marcel Place Etienne Marcel, Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

2021-09-13T14:00:00 2021-09-13T17:30:00

